أسعار النفط تتراجع مع تركيز الأسواق على مخاوف الطلب

2024-08-13 09:12:01 - المصدر: واع

متابعة - واع

تراجعت أسعار النفط قليلا، اليوم الثلاثاء، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام مع إعادة تركيز الأسواق على المخاوف بشأن الطلب بعد أن خفضت أوبك أمس توقعاتها حول نمو الطلب في 2024.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتاً أو 0.95% إلى 81.52 دولاراً للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتا أو 0.91% إلى 79.33 دولاراً.

وسلط خفض توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط في عام 2024 الضوء على المعضلة التي يواجهها تحالف أوبك+ الأوسع في زيادة الإنتاج اعتبارا من تشرين الأول.

وكان خفض توقعات أوبك للعام الحالي هو الأول منذ إعلانها في تموز 2023، ويأتي بعد تزايد المؤشرات على أن الطلب في الصين تخلف عن التوقعات بسبب انخفاض استهلاك الديزل بينما تعوق الأزمة في قطاع العقارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

المصدر: العربية