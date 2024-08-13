شرطة بغداد تنفذ حملة للقبض على المخالفين لشروط الإقامة والمتسولين في الرصافة

2024-08-13 09:18:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت قيادة شرطة بغداد ،اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حملة للقبض على المخالفين لشروط الإقامة والمتسولين في الرصافة.وذكر بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"تشكيلات قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بأفواج طوارئ بغداد الرصافة ونجدة الرصافة وأقسام ومراكز الشرطة، نفذت حملة لإلقاء القبض على الأشخاص المخالفين لشروط الإقامة والمتسولين ضمن قاطع المسؤولية".وأضاف أن" الحملة أسفرت عن القبض على (20) شخصاً من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الإقامة وعلى (9) متسولين ومتسولة، ليتم إيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".