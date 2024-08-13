2024-08-13 09:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 9 سنتات، ليصل الى 73.45 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 9 سنتات ايضا ليصل الى 76.34 دولارا ً

وانخفضت أسعار النفط مع إعادة تركيز الأسواق على المخاوف بشأن الطلب بعد أن خفضت أوبك يوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب في 2024 بسبب ضعف التوقعات في الصين.