راصد: قرابة الـ 11 هزه أرضية ضربت سوريا خلال ساعات

2024-08-13 09:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، عن تسجيل قرابة 11 هزة أرضية ضربت سوريا خلال ساعات.

وقال السلامي في إيضاح، تلقته "بغداد اليوم"، إن "ما يقارب الـ 11 هزه أرضية ضربت سوريا خلال الساعات الماضية".

وأضاف إن "هذه الهزات تبعت زلزال متوسط بقوة 5.2 على مقياس ريختر وقد شعر بها سكان لبنان وجنوب تركيا وشمال فلسطين".

يذكر أن هزة أرضية، ضربت بوقت متأخر من مساء أمس الإثنين، (12 آب 2024)، دولاً في المنطقة.

وأفادت وسائل اعلام عربية مختلفة، بان سكان سوريا والأردن شعروا بهزة أرضية.

وقالت وسائل اعلام أخرى ان الهزة كانت بقوة 5.2 على مقياس ريختر.

وبينت ان هزة أرضية سجلت بقوة 5.2 ريختر ومركزها محافظة حماة في سوريا على بعد 103 كيلومترات من ولاية هاتاي التركية، وقعت عند الساعة 23:56 بالتوقيت المحلي.

كما أفادت تقارير أخرى بان الهزة الأرضية شعر بها لبنان وفلسطين وأجزاء من تركيا.