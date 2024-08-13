الكرمة يدعم صفوفه بالحارس محمد حميد

2024-08-13 10:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن نادي الكرمة التعاقد مع حارس المرمى محمد حميد قادماً من صفوف القوة الجوية.‎وذكر بيان لنادي الكرمة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع) أن "نادي الكرمة الصاعد حديثاً لدوري نجوم العراق قد أبرم عدة صفقات في الأيام القليلة الماضية، على غرار ثنائي القوة الجوية محمد الباقر كريم وشهاب رزاق، كما ضم محمود خضر قادماً من صفوف نادي الحدود، وجدد التعاقد مع ياسر ناجي وتعاقد أيضاً مع المدرب غازي فهد لقيادة الفريق في الموسم المقبل من دوري نجوم العراق".وأضاف البيان أن "التعاقدات شملت أيضاً محمود خليل المنضم من الكهرباء، والمدافع البرازيلي جيفرسون باهياً قادماً من فولاذ الإيراني والكاميروني فرانك سيدريك قادماً من صفوف زاخو ولاعب الوسط البرازيلي ويندرسون دا سيلفا قادماً من بوتافوجو في بلاده".‎يذكر أن الكرمة كان ضمن التأهل لدوري نجوم العراق بعد الفوز على فريق الرمادي.