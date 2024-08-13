2024-08-13 10:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت هيئة المزارات الشيعية، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، حالة الاستنفار القصوى في 4 مراقد دينية شرقي العراق.

وقال مدير اعلام الهيئة في ديالى احمد الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن " 4 مراقد دينية باتت ضمن خارطة استقبال الزائرين القادمين من معبر المنذرية الحدودي شرقي العراق ضمن حدود ديالى ما استدعى اعلان حالة الاستنفار القصوى بسبب الاعداد الكبيرة التي تصل كل ساعة".

وأضاف إن" المراقد تحولت الى نقطة دعم لوجستية للزائرين بسبب انتشار المواكب الخدمية حولها إضافة الى تهيئة قاعات كبيرة لاستقبالهم، مؤكدًا بأن" الإجراءات الأمنية جرى مضاعفتها من خلال نشر الأحزمة ونقاط التفتيش وزج الكادر الإداري للعمل على مدار الساعة من اجل تنظيم التدفق والدخول والخروج".

وأشار المصدر الى ان" المراقد ستبقى في حالة استنفار لحين الانتهاء من مراسيم زيارة الأربعين متوقعا بأن المراقد ستشهد ذروة التدفق الأسبوع المقبل".

ودخلت اليوم الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين حيز التنفيذ على كافة الطرق التي يسلكها الزائرين إضافة الى المنافذ الحدودية.