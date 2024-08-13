2024-08-13 10:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة التجارة، قرب افتتاح 3 أسواق مركزية في العاصمة بغداد بعد وصول أعمال تأهيلها لنسب إنجاز متقدمة، مشيرة إلى أن تلك الأسواق ستوفر ما لا يقل عن 15 ألف وظيفة. وقالت مدير عام شركة الأسواق المركزية في الوزارة، زهرة الكيلاني، إن “‏الأعمال الإنشائية والكهربائية والميكانيكية في سوق العامل المركزي وسوق الصالحية قاربت على […]

ظهرت المقالة التجارة تعود للعمل بـ”الأسواق المركزية” بافتتاح 3 منها في بغداد: توفر 15 ألف وظيفة أولاً على ايشان.