2024-08-13 10:12:07 - المصدر: منصة إيشان

بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في محادثة مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، في ظل التوترات المتفاقمة بالمنطقة. وتوعدت إيران إسرائيل بالرد بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، كما توعد حليفها حزب الله بالرد على مقتل القائد العسكري البارز، فؤاد شكر، بغارة إسرائيلية على الضاحية […]

ظهرت المقالة بلينكن يوصي السوداني: العراق يتحمل مسؤولية حماية المستشارين العسكريين في التحالف أولاً على ايشان.