اتحاد الكرة يعلن عبر شفق نيوز موعد وصول كاساس لبدء معسكر المنتخب في قطر

2024-08-13 10:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن موعد وصول مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، الى بغداد ومغادرة وفد المنتخب الوطني العراقي الى قطر للدخول في معسكر تدريبي، ومن ثم عودته الى البصرة استعدادا للقاء منتخب عُمان في مستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

وقال المتحدث الرسمي، عضو اتحاد الكرة العراقي، احمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، سيصل الى بغداد يوم 23 او 24 من شهر آب الجاري استعدادا للبدء بتحضيرات المنتخب قبل لقاء منتخب عُمان في اولى مبارياته ضمن التصفيات الاسيوية في البصرة".

وأضاف أن "وفد المنتخب العراقي سيتوجه الى العاصمة القطرية الدوحة يوم 25 من الشهر الجاري للاقامة في معسكر تدريبي هناك بتواجد اللاعبين المحليين والمحترفين الذين تسمح أنديتهم بتفريغهم، كون نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم يلزم الاندية في مثل هكذا تصفيات قارية رسمية تفريغ لاعبيها لتمثيل منتخباتهم الوطنية قبل 72 ساعة من بدء أي مباراة رسمية".

وأشار إلى أن "المنتخب وبعد الانتهاء من معسكره في قطر سيعود الى البصرة يوم 1 أيلول المقبل، حيث يعاود تدريباته على مدار أربعة أيام، يلاقي بعدها المنتخب العُماني يوم 5 من أيلول المقبل على ملعب البصرة الدولي، في أولى مواجهات المنتخبين في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026".

ووضعت قرعة التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الجنوبية والأردن وعُمان وفلسطين والكويت.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ‏أعلن عن مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية للدورين المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي المنتخب العراقي في أولى مباريات الدور الأول، على ملعب جذع النخلة بالبصرة، ضيفه العماني في الخامس من أيلول المقبل، ويواجه مضيفه الكويت يوم 10 أيلول المقبل، بينما يلاقي ضيفه في البصرة المنتخب الفلسطيني في العاشر من تشرين الأول المقبل.

ويلتقي العراق بمضيفه كوريا الجنوبية في سول يوم الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، في حين يلتقي العراق بضيفه المنتخب الأردني بالبصرة في الرابع عشر تشرين الثاني المقبل .

‏وفي مباريات الدور الثاني يضيف المنتخب العماني نظيره العراقي في مسقط، يوم التاسع عشر من تشرين الثاني المقبل، ويستضيف العراق نظيره الكويتي بالبصرة في العشرين من شهر آذار عام 2025، ويضيف منتخب فلسطين منتخب العراق يوم 25 آذار عام 2025، وستكون كوريا الجنوبية بضيافة العراق يوم خمسة حزيران عام 2025، وأخيرا يستضيف الأردن المنتخب العراقي يوم 25 حزيران عام 2025.