عضو بمجلس ديالى يحذر من الاستيلاء على 7 آلاف درجة وظيفية في المحافظة

2024-08-13 10:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر عضو مجلس محافظة ديالى فادي اللهيبي، اليوم الثلاثاء، من مخاطر الاستيلاء على أكثر من 7 آلاف درجة وظيفية في المحافظة، فيما اقترح إعادة التقديم اليها من جديد وإهمال بيانات التقديم السابقة.

وقال اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن "قرابة 112 ألف مواطن تقدم للتعيين قبل الانتخابات الى أكثر من 7000 درجة وظيفية متوفرة في المحافظة، وهي حصة ديالى وفقا للبرنامج الحكومي"، مشيرا الى أن "هناك شكوكا ومعلومات لدينا بوجود أسماء جاهزة يتم قبولها باتفاق من قبل الكابينة الحكومية السابقة المحلية، وبعض رؤساء الشُعب و الأقسام والمسؤولين".

وأضاف: "إننا نقترح خلال الجلسات القادمة في المجلس، اتخاذ قرار يلزم الجميع بإلغاء كل نتائج التقديم عبر الرابط القديم، وإعادة التقديم من جديد، ويتم توزيع الدرجات الوظيفية بشفافية وعدالة بين مستحقيها"، لافتا الى أن "تأخر إعلان الدرجات الوظيفية لشهرين، وأن يجري اختيار المتقدمين بشفافية أفضل من إعلانها خلال أيام ولكنها موزعة بطريقة غير عادلة".

وأشار الى أن "مجلس ديالى يسعى لأن يكون توزيع هذه الدرجات وفقا لاستحقاقات المناطق وعدد سكانها وحاجتها الفعلية للوظائف".