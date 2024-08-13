زيدان يبحث مع السفير الفنزويلي إمكانية إقامة علاقات قضائية ثنائية بين البلدين

2024-08-13 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، مع السفير الفنزويلي أرتورو انيبال كايكوس إمكانية إقامة علاقات قضائية ثنائية بين البلدين.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أستقبل، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية فنزويلا لدى العراق أرتورو انيبال كايكوس".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث إمكانية إقامة علاقات قضائية ثنائية بين البلدين".