التربية تحدد آليات قبول المتميزين والمتفوقين بمدارس العراق المتقدمة

2024-08-13 11:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، أن المتميزين والمتفوقين يخضعون لاختبارات الذكاء والتنافس للقبول في مدارس العراق المتقدمة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " 40 ألف متميز ومتفوق توجهوا الى مراكز الامتحان لأداء اختبارات الذكاء والتنافس للمتميزين والمتفوقين بغية القبول بالمدارس المتقدمة في عموم العراق".

وأضافت، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات، هيأت لهم المستلزمات اللوجستية كافة ضمانا لراحة الممتحنين".

يشار الى أن الساعة التاسعة صباحا شهدت امتحانات المتفوقين فيما خُصصت الساعة الثامنة صباحا لاختبار القدرات العقلية للمتميزين ولمدة عشرين دقيقة تبعتها استراحة ذهنية ليكمل بعدها التلاميذ الاختبارات التحصيلية في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات بانسيابية عالية.



