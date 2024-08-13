"المياه الملوثة" تتسبب بتفشي حالات الإسهال والقيء في السليمانية

2024-08-13 11:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح مدير عام الصحة في محافظة السليمانية صباح هورامي، يوم الثلاثاء، بأن سبب تفشي حالات الإسهال والقيء بين الأهالي القاطنين في السليمانية يعود الى المياه الملوثة، لأن بعض أحياء السليمانية تستفيد حاليا من مياه الآبار.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن حالات الإسهال والقيء المسلحة بين السكان بسبب نقص المياه وتلوثها، مبينا أن الكثير من الناس يستفيدون من مياه الآبار لعدم وصول مشاريع المياه إليهم، مما أدى إلى انتشار حالات الإسهال والقيء.

وأضاف أن الموسم الحار، و المياه الشحيحة، والمناخ ملائم لانتشار حالات الإسهال والقيء، مؤكدا أنه "إذا أردنا السيطرة على هذا المرض، ينبغي توفير ما يكفي من المياه لسكان السليمانية والاطمئنان من مصدر المياه".