العراق يمنح الاجازة لبناء أكبر مشروع بيئي بالشرق الأوسط.. تعرف على تفاصيله

2024-08-13 11:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن منح إجازة لمدينة بغداد المستدامة الخضراء التي تعتبر أول مشروع بيئي كبير على مستوى الشرق الأوسط، فيما أكدت عزمها إطلاق مشروع الأمونيا الزرقاء البديل للنفط. وقال رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية، إن الهيئة، أصدرت إجازة استثمارية هي الأولى من نوعها في العراق بتاريخ 28‏3‏2024 لمدينة بغداد المستدامة الخضراء، وهو أول مشروع بيئي ضخم على مستوى الشرق الأوسط. وأضاف أن الهيئة ألزمت المستثمرين بكتاب رسمي من أجل زيادة نسبة التشجير والمساحات الخضراء حسب التصاميم التي صادقت عليها الجهات القطاعية. وأشار الى أن الهيئة تعتزم إطلاق مشروع الأمونيا الزرقاء الذي يعد بديلاً عن النفط، حيث سيساعد في تجهيز المصانع، وفيه مخرجات اقتصادية، الى جانب مشاريع استراتيجية سيتم الإعلان عنها بعد استكمال إجراءاتها.