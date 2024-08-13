الدولار يعبر حاجز الـ150 الفا في الأسواق المحلية ببغداد

2024-08-13 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، ارتفاعا طفيفا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد متجاوزة الـ150 الفا لكل 100 دولار.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، ان "أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية حيث سجلت 149.950 دينار مقابل كل 100 دولار".

وأضاف، ان "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضا حيث بلغ سعر البيع 151.000 دينار، بينما بلغ الشراء 149.000 دينار لكل 100 دولار".