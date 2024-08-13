النزاهة وهيئة الاتصالات توقعان استراتيجية إعلامية من أجل كشف الفساد

2024-08-13 11:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد:

وقعنا استراتيجية إعلامية مع هيئة النزاهة من أجل كشف الفساد

هيئة الإعلام والاتصالات تعمل على تعشيق التعاون مع المؤسسات كافة ومن بينها هيئة النزاهة لإيصال الحقيقة إلى المواطنين ومحاربة الفساد

الإعلام يعمل بكل قواه وهناك مسار حكومي داعم للإعلام من اجل إيصال الحقائق

المؤيد: هيئة النزاهة أعادت ثقة المواطن بمؤسسات الدولة

المؤيد: الحكومة تدعم جميع وسائل الإعلام

المؤيد: هيئة الإعلام والاتصالات تعمل على تعشيق التعاون مع المؤسسات كافة ومن بينها هيئة النزاهة لإيصال الحقيقة إلى المواطنين ومحاربة الفساد

المؤيد: الإعلام يعمل بكل قواه وهناك مسار حكومي داعم للإعلام من اجل إيصال الحقائق

المؤيد: لا نسمح للجيوش الالكترونية أن تعبث بالرأي العام

المؤيد: نقول للمرجعية سمعاً وطاعة من أجل مكافحة المخدرات والفساد