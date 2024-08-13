2024-08-13 11:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أطلقت منظمة هيومن رايتس ووتش، نداءا للحكومة العراقية لفتح المقابر الجماعية، وفيما رأت أن “التئام جراح الماضي لن يكون ممكنا دون ذلك”، أعربت عن تخوفها من بشأن انتشال الجثث وتحديد هوية الضحايا بعد انتهاء عمل فريق الأمم المتحدة (يونيتاد). أدناه نص تقرير هيومن رايتس ووتش قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن جثث مئات الآلاف من ضحايا […]

ظهرت المقالة هيومن رايتس ووتش للحكومة: التئام جراح الماضي لن يكون ممكنا دون فتح المقابر الجماعية أولاً على ايشان.