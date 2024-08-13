أول مشاريع البنى التحتية لميناء الفاو في طريقها الى التسليم

2024-08-13 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير المشروع في ميناء الفاو، رائد علي الشريفي، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، عن موعد تسليم الأرصفة الخمسة لتكون أول مشاريع البنى التحتية المنجزة.

وقال الشريفي في تصريحات صحفية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "ملاكات هيئة ميناء الفاو الكبير ما زالت مستمرة بالأداء العالي وتكثيف الجهود، رغم قساوة الطقس والظروف البيئية للبحر، تنفيذاً لالتزاماتها بالاستمرار بإنشاء المشروع الاستراتيجي ميناء الفاو الكبير".

وأضاف إن "التركيز ينصب حالياً على أعمال عقد رقم/6 الخاص بإنشاء أرصفة الحاويات الخمسة، التي شارفت على الانتهاء من التنفيذ وإكمال الأعمال بالأرصفة، منوها بأنه بعد إنجاز المشروع، يجري الشروع بإجراءات تسليم الأرصفة الخمسة في شهر تشرين الأول المقبل، لتكون أول مشاريع البنى التحتية لميناء الفاو".

وأكد الشريفي أن "هذا المشروع سينجز وفق المواصفات التي تطابق الموانئ الموجودة سواء في الدول العربية أو العالمية"، متوقعا أن "يكون ميناء الفاو الكبير أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويتضمن مرحلتين، الأولى تشمل عمليات التكرير، والثانية بناء مجمع بتروكيمياويات بطاقة 3 ملايين طن سنوياً، فضلا عن محطة بطاقة 2000 ميغاوات".

يذكر ان الشركة العامة لموانئ العراق، كشفت يوم الأربعاء (29 آيار 2024)، عن انجاز 94% من أرصفة مشروع الفاو الكبير، فيما اشارت الى ان موعد استلام جميع الارصفة في المشروع ستكون في نهاية العام الحالي.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "النفق المغمور في الميناء سيتم اكمال الصب فيه خلال أربعة ايام"، مبينًا ان "ساحة الحاويات سيتم اكتمال الردم فيها في نهاية العام الجاري، اما الطريق داخل الميناء فممكن السير عليه في غضون اشهر قليلة".

واضاف ان "الأرصفة الأربعة اكتملت ولم يتبق الكثير لاكتمال جميع الأرصفة سوى تغليف المنحدرات بالحجر اضافة الى ربط الارصفة بساحة الحاويات من خلال الجسور، موضحا ان "نسبة الإنجاز فيها بلغت 94% وسيتم استلامها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي".

وبين الفرطوسي أن "ساحة الحاويات وصل الانجاز فيها حوالي 75% اما الطريق الرابط بين ميناء الفاو ومنطقة ام قصر والذي يبلغ طوله 51 كم وصلت اعمال الاكساء للطبقة الأولى 41 كم".

ولفت الى اننا "واعدنا رئيس الوزراء بأن يتم اكمال الاكساء بشهر تشرين الثاني كونه يمثل اهمية كبيرة وهو المقطع الاول لطريق التنمية"، مبينا ان " نسبة الأنجاز في الجسور وصلت إلى حوال 80 بالمئة للجسر الأول والثاني وصلت نسب النجاز فيه إلى مراحل متقدمة.