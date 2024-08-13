النجف تعطل الدوام الرسمي 7 أيام بمناسبة الزيارة الاربعينية

2024-08-13 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

صوت مجلس محافظة النجف، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، على تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ابتداء من يوم الأحد المصادف 18 آب 2024 ولغاية يوم الاثنين الـ 26 من الشهر الحالي.

وقال بيان للمجلس تلقته "بغداد اليوم"، انه" صوت في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس حسين العيساوي على المقترح المقدم من قبل أمين سر المجلس سهام المحنة والقاضي بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ابتداء من يوم الأحد المصادف 18 آب ولغاية يوم الاثنين المصادف 26 آب، باستثناء الدوائر المشمولة بالخطة الأمنية والخدمية، بمناسبة حلول زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).

واكد العيساوي وفقا للبيان، ان" هذه العطلة جاءت لاتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لتقديم افضل الخدمات لزوار الامام الحسين (عليه السلام) الذين يقصدون محافظة النجف الاشرف متوجهين إلى كربلاء المقدسة لزيارة قبلة الاحرار الامام الحسين (عليه السلام)".