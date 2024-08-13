2024-08-13 13:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، على ما اسماها الصور الاستفزازية لقادة الاتحاد الوطني بعد تشكيل حكومة كركوك.

وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر من أن يستفز بصورة فهو حزب كبير، وما يقوم به قادة الاتحاد الوطني هو بمثابة استهانة بقضايا الكرد".

وأضاف أن "الديمقراطي أكبر من أن يستفز بمنصب محافظ أو وزير أو مدير دائرة أو مدير ناحية، فنحن حزب عريق يبحث عن مصالح الكرد، ولكن نؤكد للاتحاد الوطني بأن انتخابات كردستان قادمة، وهي الفيصل لمعرفة من يمثل الكرد ومن يمتلك الجماهيرية الواسعة".

ونشرت منصات مقربة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني صورة تجمع بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني وسعدي بيره المتحدث باسم الاتحاد وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم، وهم يقفون بجانب بعضهم بعد تشكيل حكومة كركوك واختيار محافظ من الاتحاد الوطني بعد جلسة حضرها 9 أعضاء من مجلس المحافظة في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.

وأفضى اجتماع خاص في بغداد، مساء السبت الماضي، إلى انتخاب إبراهيم الحافظ رئيساً لمجلس محافظة كركوك، وريبوار طه محافظاً، حيث شهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والأعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.