كهرباء الفرات الأوسط تعلن تشكيل غرفة عمليات خاصة خلال الزيارة الأربعينية

2024-08-13 14:00:03 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة -واعأعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط ،اليوم الثلاثاء، تشكيل غرفة عمليات خاصة خلال الزيارة الأربعينية.وقال مدير عام الشركة سرمد علي العوادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"مديرية توزيع كهرباء الفرات الأوسط شكلت غرفة عمليات لمتابعة الفعاليات في أثناء الزيارة وإدارة الشبكة الكهربائية وجميع الفعاليات والملاكات العاملة المرتبطة بها فضلاً عن التنسيق مع المحافظة والدوائر المعنية والمقر المسيطر ومركز التنسيق المشترك ".وأضاف أن "ملاكات الفرع قد باشرت بالعمل وبخطة معدة مسبقاً تضمنت الحرص على استقرار التيار الكهربائي طيلة أيام الزيارة".وأشار الى أنه" تم تقسيم المحافظة الى (8) محاور رئيسة: محور كربلاء المقدسة - بغداد، ومحور الهندية، ومحور الجدول الغربي، ومحور السدة -كربلاء المقدسة، ومحور النجف الأشرف، ومحور مركز المدينة، ومحور عين التمر، إضافة الى محور عين التمر، مبيناً أنه "تم تشكيل فرق جوالة موقعياً لسهولة إصلاح ومعالجة العطلات الطارئة مع توفير المواد الاحتياطية لها، وكذلك تشكيل فرق خاصة لمتابعة وتأهيل الإنارة الخارجية والداخلية للشوارع والساحات الخاصة بوقوف آليات نقل الزائرين".