بالأرقام.. الجهد الحكومي يعلن تحقيق تقدم كبير بالخطة الخدمية في الديوانية

2024-08-13 14:00:03 - المصدر: واع

الديوانية - صفات العزاويأكد فريق الجهد الخدمي والهندسي في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، إعداد خطة جديدة للأحياء المحرومة في المحافظة، فيما بين أن الخطة ستشمل جميع البنى التحتية من ماء ومجاري وتبليط وكهرباء.وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية ضياء الدين ناظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة التي وضعها فريق الجهد الخدمي والهندسي تؤتي ثمارها في نهايات إنجازاتها"، لافتاً الى أنه "خلال شهرين سوف تكتمل جميع الخطط لعام 2023 وبداية خطة 2024".وأشار الى أنه "تم إعداد خطة جديدة أيضاً للأحياء المحرومة في مركز المحافظة والأقضية والنواحي، وأن كمية العمل المنجز في جميع البنى التحتية من ماء ومجاري وتبليط وكهرباء بحدود أكثر من 315 كم وشبكات الماء والمجاري بحدود 70كم".وأضاف أن "كمية التبليط التي تم إنجازها بحدود أكثر من 400,000كم2، والعمل مستمر في إنجاز بقية المشاريع"، مبيناً أن "هذا الإنجاز العظيم لفريق الجهد الخدمي والهندسي في محافظة الديوانية جاء بالتعاون والإسناد من الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظ ورئيس مجلس المحافظة".