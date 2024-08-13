النجف الأشرف تعطل الدوام الرسمي من الأحد المقبل ولغاية 21 صفر

2024-08-13 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعقرر مجلس محافظة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي من الأحد المقبل ولغاية الـ26 من آب الحالي.وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس محافظة النجف الأشرف برئاسة حسين العيساوي صوت على تعطيل الدوام الرسمي في محافظة النجف الأشرف اعتباراً من يوم الأحد القادم المصادف 18 من شهر آب الجاري 13 صفر، ولغاية 26 من شهر آب الموافق 21 صفر الخير، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".وأضاف أن "ذلك جاء لقرب زيارة الأربعين المباركة لسيد الشهداء الإمام الحسين (ع)".