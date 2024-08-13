انتحار شابة بأسلوب شنق نفسها في بغداد

2024-08-13 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، بانتحار فتاة داخل منزلها بمدينة الصدر في بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "امرأة شابة من تولد 1995 أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش معلقة في المروحة السقفية داخل منزلها ضمن قطاع 6 في مدينة الصدر ببغداد".

وأضاف ان " المعلومات تشير الى ان أسباب الانتحار تعود الى خلافات عائلية".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى ارتفاع نسب الانتحار نتيجة لمشاكل عائلية او حالات نفسية او قضايا مخلة بالشرف، كما ان البعض منها يرتبط بعقائد دينية منحرفة كما في حركة "القربان".



