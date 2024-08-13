الهيئة العليا لمكافحة الفساد : إعادة مليار دينار لخزينة الدولة استحوذ عليها مصرف أهلي

2024-08-13 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عن استرجاع مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة، مُوضحةً أنَّ المبلغ المُسترجع يمثل جزءاً من المبلغ الكليِّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة التي قامت بفتح حسابٍ في مصرفٍ أهليٍّ، خلافاً للقانون.وقال بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في الهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استناداً لتوجيهات رئيس الهيئة باستمرار المُتابعة لاسترجاع المبلغ كاملاً، تمكَّنت الهيئة من استرجاع مبلغ مليار دينارٍ إلى وزارة التجارة - صندوق دعم التصدير، من المصرف المُتَّحد للاستثمار بموجب الصك المُرقَّم (0018732) الصادر عن مصرف الرشيد في 11/7/2024" ،لافتاً إلى أنَّ "مجموع المبالغ المُسترجعة في هذه القضيَّة بلغ (22,000,000,000) دينارٍ".وأضاف أنَّ "صندوق دعم التصدير قام بإيداع مبلغ (69،000،000،000) دينارٍ في المصرف المُتَّحد للاستثمار خلافاً لضوابط وتعليمات البنك المركزيّ، ولدى طلب المبالغ من المصرف تبيَّن عدم وجود مبالغ ماليَّةٍ لديهم؛ لإقدام مسؤولي المصرف على الاستثمار بها" ،مُنوّهاً إلى أن"إجراءات الهيئة أسفرت عن توقيف المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة سابقاً ومُتَّهمين آخرين".