28 مبتزا بقبضة الأمن الوطني

2024-08-13 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

في تسع محافظات.. الأمن الوطني يلقي القبض على (٢٨) مبتزاً



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بناءً على شكوى تلقاها جهاز الأمن الوطني، تمكنت مفارزنا في محافظة البصرة من إحباط عملية إبتزاز إلكتروني والقبض على المتهم فيها بعدما ساوم رجلاً على مبلغ (١٠) ملايين دينار مقابل عدم نشر صور شخصية تخص عائلته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث استطاعت مفارزنا من استدراج المتهم الى كمين وأطاحت به خلال استلامه مبلغ (٧٥٠) ألف دينار كدفعة أولية.



كما وتابع جهازنا الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن المجاني (١٣١) والبريد الإلكتروني info@inss.gov.iq وتمكن من القبض على (٢٧) مبتزاً في (كركوك، ونينوى، والبصرة، وبغداد، وواسط، وكربلاء المقدسة، والمثنى، وبابل، والأنبار).



وقد جرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.





جهاز الأمن الوطني العراقي

مديرية العلاقات والإعلام

١٣ - آب - ٢٠٢٤