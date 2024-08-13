نجم برشلونة على رادار الشياطين الحمر

2024-08-13 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكدت تقارير صحفية اسبانية، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يدرس التفاوض مع إدارة برشلونة، للتعاقد مع جناحه قبل أيام من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "سبورت"، أن "جناح برشلونة البرازيلي رافينيا مطلوب لدى عدة أندية منها مانشستر يونايتد، فضلا عن عروض من أندية بالدوري السعودي"، مبينة أن "برشلونة قد يفكر في جدوى الصفقة حال تخطت الـ60 مليون يورو، لضبط أموره المالية".

وأضافت الصحيفة، أن "رافينيا أبلغ إدارة البارسا برغبته في البقاء، رغم أن النادي الكتالوني قد يحتاج في الوقت نفسه للأموال التي ستعود من هذه الصفقة حال تم بيعه"، مشيرة إلى أنه "سيتحتم على المدير الرياضي ديكو، إقناعه بالرحيل حال وصل للنادي عرض مغر مقابل الاستغناء عن خدماته".

وكان رافينيا (27 عاما) قد انتقل لصفوف البرسا في صيف 2022 قادما من ليدز يونايتد بمقابل 58 مليون يورو.

المصدر: وكالات



