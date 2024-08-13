2024-08-13 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، قائمةَ اللاعبين المُستدعاة لمعسكرِ الدوحة، و المؤلفة من 21 لاعباً.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه " من المؤملِ أن يغادرَ وفد المنتخب الوطنيّ العاصمة بغداد متجهاً إلى الدوحة في الـ 25 من الشهرِ الحالي قبلَ العودةِ إلى البصرة مطلع الشهر المُقبل للاستعدادِ والتحضيرِ لمواجهةِ منتخب عمان في الخامس من أيلول المقبل".

وأضاف الاتحاد، أن "قائمةُ معسكر الدوحة ضمت كلا من "جلال حسن ، حسين حسن ، علي كاظم ، أگام هاشم ، ريبين سولاقا ، مصطفى سعدون ، صفاء هادي ، أمجد عطوان ، حسن عبد الكريم ، لؤي العاني ، أحمد يحيى، مناف يونس ، أحمد مكنزي ، باشانغ عبدالله ، سعد ناطق ، زيد تحسين ، أسامة رشيد ، محمد الطائي ، محمد قاسم ، هيران أحمد ، مهند علي".

وأوضح مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، بحسب البيان، أن "القائمةَ الحالية لن تكون نهائيةً، وستكون مقتصرةً فقط على معسكرِ الدوحة، ومنها سيكون اختيار مجموعة من اللاعبين قبل أن تتمَ إضافتهم إلى قائمةٍ نهائيةٍ أخرى خاصة بمواجهتي عمان و الكويت المُقبلتين ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026".

وأشار إلى أن "انتهاءَ مباريات الدوري في الشهر الماضي جعل معظمَ اللاعبين حالياً في راحةٍ سلبيةٍ، وسنكون بحاجةٍ إلى مشاهدتهم في الوقتِ الحالي، وسنحرصُ على إعدادهم قبل اختيارنا لمجموعةٍ من اللاعبين المُحترفين المُستمرين مع أنديتهم لنصل إلى اختياراتٍ نهائيةٍ قبلَ موعد مباراةِ عمان".