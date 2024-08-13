حكم ببطلان قرار الأولمبية بحل إدارة الزوراء وعودة فلاح حسن.. وثيقة

2024-08-13 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، حكمًا ببطلان قرار اللجنة الأولمبية العراقية بحل إدارة نادي الزوراء.

وجاء في نص الحكم الذي حصلت عليه "بغداد اليوم"، انه" بناءً على طلب الحكم الاستئنافي الذي تقدم به رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، تقرر بطلان قرار قرار اللجنة الأولمبية بحل إدارة نادي الزوراء وعودة إدارة النادي برئاسة الكابتن فلاح حسن إلى عملها.

أدناه نصّ الحكم: