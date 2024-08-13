2024-08-13 15:18:07 - المصدر: منصة إيشان

مساء يوم أمس الاثنين، أُعلِن عن وفاة صانع المحتوى المعروف، محمد الركابي، في خبر شكل صدمة لكل متابعيه. الشاب النجفي الذي اتخذ من اللغة الإنجليزية نافذة تطل على العالم، اختار أن يزكي علمه بمساعدة الآخرين لتعلم اللغة الإنجليزية، في حساب على يوتيوب يحتوي على أكثر من 300 ألف متابع، وبالأخص عبر سلسلة محاضراته التي تحمل […]

ظهرت المقالة “المعلم” محمد الركابي يودع أحباءه ويودعونه: كل درسٍ قدمته كان بدافع حبي لكم أولاً على ايشان.