من بينهم طفل إيراني.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بحوادث السير في ذي قار وميسان

2024-08-13 15:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران محليان بمحافظتي ذي قار وميسان، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 8 اشخاص بسبب حوادث السير، أحدهما طفل ايراني الجنسية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محافظة ذي قار شهدت تسجيل حالة وفاة على طريق الزائرين لأحد مقدمى الخدمة في المواكب الحسينية، وإصابة اخر بجروح تم نقلها على اثرها للمشفى لغرض تلقي العلاج".

وتابع المصدر، كما ان "محافظة ميسان سجلت مصرع زائرين اثنين، أحدهما طفل ايراني، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهم للمشفى ايضا لغرض تلقي العلاج اللازم".