الدخيل يخصص 3 مليارات دينار لنادي الموصل استعدادا للدوري الممتاز

2024-08-13 15:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل اليوم الثلاثاء، تخصيص مبلغ 3 مليارات دينار لنادي الموصل الرياضي لإكمال الاستعدادات لمشاركته في الدوري العراقي الممتاز.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إنه وجه "بتخصيص (3) مليارات دينار لنادي الموصل الرياضي بكرة القدم وذلك لتغطية مشاركته في الدوري العراقي الممتاز ولاستقطاب اللاعبين المحترفين ليكون نداً للفرق الأخرى".

وأكد الدخيل أن "إدارة نينوى حريصة على دعم قطاع الرياضة والشباب من خلال اكمال ملعبي الشلالات الاولمبي في أيسر الموصل والادارة المحلية في الجانب الأيمن".

من جانبه؛ أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي الموصل محمد فتحي لوكالة شفق نيوز؛ أن المبلغ المالي الذي منحه محافظ نينوى للنادي سيخصص للتعاقد مع لاعبين محترفين تمهيدا لمشاركة نادي الموصل في الدوري الممتاز.

وقال فتحي إن "المبلغ سيخصص أيضا من أجل دفع بعض المستحقات الخاصة باللاعبين، وكذلك إنجاز بعض المتطلبات الخاصة بالنادي من أجل إعداده للمشاركة في الدوري الممتاز وبشكل لائق باسم مدينة الموصل ومن بينها ايضاً اجراء الفحوصات ايضاً للاعبين".