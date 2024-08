تأخير تنفيذ ميناء الفاو يهدد الفرص الاقتصادية الكبرى للعراق

2024-08-16 16:20:08 - المصدر: جريدة المدى

خاص/المدىأكد المختص في الشأن الاقتصادي، حاتم المحمدي، أن ميناء الفاو يمثل فرصة إستراتيجية حيوية للعراق، داعياً إلى تسريع أعمال البناء لإنجازه في أقرب وقت. وقال المحمدي، في حديث لـ (المدى)، إن "الميناء سيعزز من موقع العراق كمركز تجاري رئيسي في المنطقة، مما يسهم في تحسين حركة التجارة وتقليل التكاليف اللوجستية"، مستدركاً أن "سرعة إنجاز المشروع […]

