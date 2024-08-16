بيلباو: ويليامز يشعر بالسعادة مع الفريق ولن يذهب الى برشلونة

2024-08-16 16:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد مدير الكرة بنادي أتلتيك بيلباو، ميكيل جونزاليس، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، أن نيكو ويليامز نجم الفريق، المرتبط بالرحيل إلى برشلونة، يشعر بالسعادة في صفوف الفريق الباسكي.

وقال ميكيل، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، إننا "نمتلك عقدا مع نيكو حتى 2027، لقد جدده بالفعل في الموسم الماضي، وهو سعيد للغاية معنا"، مبينا أنه "لاعب رائع وأظهر ذلك في بطولة اليورو، لقد أظهر أنه يمكنك تحقيق أقصى ما لديك في بيلباو أو على المستوى الدولي والوطني".

وأضاف إن "هناك الكثير من الضوضاء التي لا تحبها أبدا عندما يتحدث الآخرين عن لاعبيك، لكن عندما يكون لديك عناصر بمستوى ويليامز، فمن الطبيعي أن تحدث هذه الأشياء"، مؤكدا ان "النادي الباسكي هادئا جدا بشأن ما يثار حول مستقبل ويليامز".

ويعد نيكو ويليامز أحد أبرز اللاعبين هذا الصيف بعد ظهوره المميز مع منتخب إسبانيا ببطولة أمم أوروبا 2024، فيما يعد هدفا محوريا للنادي الكتالوني.

المصدر: وكالات