2024-08-16 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

شهدت أسعار البنزين في إقليم كردستان، اليوم الجمعة (16 آب 2024) ارتفاعا جديدا بواقع 25 دينارا للتر الواحد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار البنزين زادت بمعدل 25 دينارا للتر الواحد ليصبح سعر اللتر من البنزين العادي 875 دينارا واللتر الواحد من البنزين المحسن 1075 دينارا"، مبينا فيما بلغ سعر اللتر الواحد من نوعية السوبر 1275 دينارا.

وأضاف، إن وزارة الثروات الطبيعية او الحكومات المحلية في حكومة الإقليم لم تصدر أي توضيح عن أسباب الزيادة.

وتابع: سواق المركبات في الإقليم يشكون الارتفاع الكبير لسعر البنزين عطفا على رداءة الجودة والتي تسبب الكثير من المشاكل والأعطال الفنية للسيارات، وخاصة النوعيات الحديثة منها.



