تخصيص بيوت للطيور في السليمانية (صور)

2024-08-16 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بادرت منظمة مهتمة بالبيئة في السليمانية، يوم الجمعة، إلى نشر أعشاش خشبيةلإيواء الطيور في قضاء جمجمال، بمناسبة يوم البيئة الكوردستاني.

وذكرمراسل وكالة شفق نيوز، أن المبادرة جاءت تحت شعار "حتى الطيور تستحق مكاناًمناسباً للعيش فيه، التي أطلقتها منظمة "اينده" لحماية البيئة.

وقالرئيس المنظمة معروف مجيد، لوكالة شفق نيوز، إنه "استمراراً لعمل منظمة ایندەلحماية البيئة وبالتنسيق مع بلدية جمجمال، ومدرسة شاین الأهلية، تم عمل أعشاش خشبيةللطيور لأول مرة في قضاء جمجمال".

وأضاف"تم التخطيط للمشروع ضمن فعاليات يوم البيئة الكوردستاني، ولكن تم تأجيلهلبعض الأسباب"، مشيراً إلى "أن أعشاش الطيور مخصصة للحمام وتم وضعها أمامجامعة چەرموو في سوق المدينة".

وبينأن "المشروع تضمن عمل 100 عش صغير في حدائق الدوائر الحكومية بالمدينة، في المرحلة الأولى، وفيالأيام المقبلة سيتم تقديم عدة بيوت أخرى كهدية".