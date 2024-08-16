البنك المركزي يخطط لسياسات إضافية تدعم نمو الصين

2024-08-16 16:35:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وقال محافظ البنك المركزي الصيني بان غونغ شنغ إن البنك المركزي الصيني يخطط لتنفيذ سياسات إضافية لتحفيز النمو الاقتصادي ، وسط تباطؤ في الاقتصاد الصيني الذي يكافح لاستعادة قوته. في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي يوم الخميس ، قال السيد بان إن بنك الشعب الصيني سيكثف جهوده لضمان التنفيذ الفعال للسياسات النقدية والمالية المعتمدة هذا العام ، مع اتخاذ تدابير إضافية وفقا لتوجيهات مجلس الدولة ، دون الكشف عن تفاصيل حول السياسات المحتملة. تشير البيانات الحديثة إلى أن النمو الاقتصادي في الصين لا يزال ضعيفا ، حيث يشهد الطلب المحلي انخفاضا حادا بسبب الركود المطول في سوق العقارات ، مما يزيد من الحاجة إلى تحفيز إضافي.