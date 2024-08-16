تحديد مسارات وموديل المركبات المسموح لها بدخول مطار بغداد

2024-08-16 16:35:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حددت وزارة النقل، اليوم الجمعة، مسارات وموديل المركبات المسموح لها بدخول مطار بغداد. وقال مدير عام المطارات عباس البيضاني بحسب بيان لوزارة النقل إنه استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقدت اللجنة العليا لأمن المطارات اجتماعاً تم خلاله الاتفاق على تحديد يوم غد السبت الساعة الثامنة صباحاً موعداً نهائياً لافتتاح مطار بغداد الدولي بشكل كامل أمام حركة المسافرين والمواطنين. وأكد أن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية استوفت جميع النقاط الفنية وتقسيم ممرات الدخول للمطار بواقع 6 ممرات للمستقبلين، المغادرين، للموظفين، للعجلات ، وشركات التكسي المتعاقدة ، بالإضافة إلى ممر حاملي الباجات والنداءات. واضاف البيان أنمركبات الحمل والدراجات النارية والمركبات ذات العجلات الثلاثية، وعجلات التكسي دون موديل 2023، وكذلك العجلات التي تكون غير مستوفية لشروط السلامة والامان غير مشمولة بالقرار فتح المطار أمام المواطنين.