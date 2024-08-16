محفظة بيتجيت تضاعف قاعدة مستخدميها لـ30 مليون مستخدم في أقل من عام

2024-08-16 17:01:38 - المصدر: محفظة بيتجيت

العلامة التجارية الشهيرة تسجل رقمًا قياسيًا لعمليات التنزيل الشهرية بواقع 1.7 مليون عملية وتتصدر بذلك محافظ Web3

فيكتوريا، سيشيل – أعلنت محفظة بيتجيت، الرائدة في مجال تقنياتWeb3 ، عن تحقيق إنجاز كبير بوصولها إلى 30 مليون مستخدم. في يوليو 2024، سجلت المحفظة رقماً قياسياً جديداً بلغ 1.7 مليون عملية تنزيل شهرياً، مما يضعها في صدارة محافظ Web3 على مستوى العالم. تجدر الإشارة إلى أن محفظة بيتجيت تجاوزت قاعدة مستخدميها 20 مليون في مارس من هذا العام، مما يعكس نمواً ملحوظاً بنسبة 50% خلال أربعة أشهر فقط. هذا التوسع الكبير يعزز مكانة المحفظة في سوق DeFiالعالمي للعملات المشفرة. كما ارتفعت عمليات تنزيل التطبيق على متجر تطبيقات أبل ومتجر جوجل بلاي لنظام أندرويد بنسبة 140% مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس الطلب المتزايد على المحفظة.

بالمقارنة بعام 2023، تُشير الزيادة بنسبة 150% في عدد المستخدمين إلى تفوق المحفظة على غيرها، مما جعلها المحفظة الأكثر تنزيلًا بتقنية Web3 في يوليو.

تضم محفظة بيتجيت حالياً مستخدمين من أكثر من 168 دولة ومنطقة حول العالم، مما يعكس قاعدتها المجتمعية القوية على مستوى العالم. وقد حققت المحفظة نجاحات ملحوظة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، حيث تجاوز نمو المستخدمين في روسيا وإيطاليا والسويد وأستراليا 40 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت دول مثل فرنسا والبرتغال والمملكة المتحدة وتركيا وكندا معدلات نمو تفوق 1000%.

وقد صرح ألفين كان، مدير العمليات في محفظة بيتجيت قائلاً: "يسلط نجاحنا في التوسع الدولي الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الابتكارات وتطوير النظم الإيكولوجية في مجال Web3، ونحن لا نهدف فقط إلى زيادة حصتنا في السوق، ولكن نسعى كذلك إلى دفع الصناعة بأكملها إلى الأمام، وخلق قيمة لا مثيل لها لمستخدمي Web3 في جميع أنحاء العالم". وأردف قائلاً: "إن مستقبل تقنية Web3 مشرق، وتتطلع محفظة بيتجيت إلى قيادة الطريق في هذا المجال"

وفي آسيا، شهدت محفظة بيتجيت نموًا استثنائيًا، فقد ارتفعت عمليات التنزيل في اليابان والفلبين وتايلاند بنحو 20 ضعفًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبالإضافة إلى ذلك، تجاوزت معدلات نمو المستخدمين في الهند وفيتنام وسنغافورة نسبة 300%، كما برزت السوق الأفريقية، وخاصة نيجيريا، كمحرك جديد لنمو محفظة بيتجيت حيث تصدرت مؤخرًا تصنيفات متجر التطبيقات النيجيري، متجاوزة بذلك التطبيقات المحلية الشهيرة.

محفظة بيتجيت هي الأولى من نوعها التي تحقق تجميعًا متعدد السلاسل، وتوفر مخططات الرموز على السلسلة، وتدعم المعاملات عبر السلسلة، وتدمج أسواق NFT (الرموز غير القابلة للاستبدال) ومنصات الإطلاق على سلاسل متعددة. وقد أضافت هذه الابتكارات معيارا جديدا لمحافظ Web3، وتركز محفظة بيتجيت على تداول الأصول على السلسلة، وتدمج ميزات مبتكرة تمكن المستخدمين من اكتشاف أصول وفرص جديدة في أقرب وقت ممكن، ومنذ إطلاقها، اندمجت محفظة بيتجيت مع أكثر من 100 شبكة بلوكتشين عامة ومتوافقة مع EVM.

في عام 2024، أصبحت محفظة بيتجيت هي المحفظة الأولى في نظام meme coin، حيث تدعم تتبع الأموال الذكية على سلسلتي Solana وBase. كما قدمت ميزات تداول متقدمة لتداول رمز meme، مثل الانزلاق التلقائي، ورسوم الغاز الصفرية، ووضع التداول الفوري، أصبح نظام TON البيئي هو الشبكة الأكثر تداولاً على محفظة بيتجيت، أما بالنسبة للخطط المستقبلية، فتهدف محفظة بيتجيت إلى تقديم ميزات وابتكارات جديدة تركز على تجربة المستخدم والتوسع العالمي.