التخطيط توضح مصير العجلات المستوردة غير المطابقة للمواصفات

2024-08-16 17:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأوضحت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، آلية عمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع للوزارة في عملية استيراد العجلات، فيما بينت مصير غير المطابق منها للمواصفات.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جهاز السيطرة النوعية يمارس مهامه في مجال فحص العجلات المستوردة مع ضرورة مطابقة المواصفات العراقية القياسية الخاصة بالعجلات لضمان شروط المتانة والسلامة والأمان ومن مناشئ معروفة وبالتالي ضمن هذا الإطار وفي إطار المتطلبات أعلاه يتم استيراد العجلات".وأضاف الهنداوي، أن "جهاز السيطرة النوعية يسجل شهرياً أعدادا كبيرة لدخول العجلات المطابقة للمواصفات"، مبينا، أن "هناك شاحنات وطلبيات لا يوافق الجهاز على دخولها أو لا يمنحها شهادة الدخول باعتبارها مخالفة لتلك المواصفات".وتابع، أن "الجهاز يقوم بتطبيق الإجراءات التنفيذية بعملية إعادة العجلات غير المطابقة إلى هيئة المنافذ الحدودية وأمن الجمارك ومنهما تتخذ الإجراءات القانونية سواء بالحجز أو الإعادة للبلد المصدر"، مشيرا إلى، أن "الجهاز مهمته فقط تطبيق المواصفات على العجلات المستوردة الحديثة وليست المستعملة وفق القانون".