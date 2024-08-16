النقل تعلن إضافة 350 حافلة لنقل الزائرين من المنافذ الحدودية

2024-08-16 17:15:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة عن إضافة (350) حافلة لنقل الزائرين من المنافذ الحدودية لتأدية الزيارة الأربعينية.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة للمسافرين والوفود أضافت 350 باص لنقل الزائرين من المنافذ الحدودية"، لافتا الى أن "عمليات التفويج مستمرة لنقل الزائرين من المنافذ الى المحاور المحددة للزائرين ".

وأضاف، أن "آلية التفويج ستكون بالتدريج وهي نقل الزائرين من المنافذ الحدودية ومن ثم الانتقال إلى تطبيق الخطة حول المحاور التي خصصتها اللجنة العليا للزيارة الأربعينية".

وأشار الى أن "تركيز الجهد سينصب في نقل الزائرين والوفود من محور بغداد إلى كربلاء المقدسة وبمشاركة (650) حافلة تابعة للشركة العامة للمسافرين والوفود".

وأوضح أن "عملية التفويج ستشمل منفذ المنذرية وزرباطية والشلامجة، بالإضافة الى مطاري النجف وبغداد الدوليين".