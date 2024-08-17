مانشستر يونايتد يحقق فوزاً صعباً على فولهام في افتتاح البريمرليج
2024-08-17 00:20:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
انتظر مانشستر يونايتد حتى الأمتار الأخيرة من مباراته أمام فولهام، الجمعة، لتحقيق فوز قاتل بهدف دون رد في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.
هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الوافد الجديد، الهولندي جوشوا زيركزي، في الدقيقة 87، ليحتل المان يونايتد صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 3 نقاط، فيما تذيل فولهام الجدول بلا نقاط.
التشكيلة الأساسية لليونايتد شهدت ظهور الوافد الجديد نصير مزراوي، كما هو الحال مع فولهام، الذي بدأ بإيميل سميث روي.
انتظر مانشستر يونايتد حتى الأمتار الأخيرة من مباراته أمام فولهام، الجمعة، لتحقيق فوز قاتل بهدف دون رد في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.
هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الوافد الجديد، الهولندي جوشوا زيركزي، في الدقيقة 87، ليحتل المان يونايتد صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 3 نقاط، فيما تذيل فولهام الجدول بلا نقاط.
التشكيلة الأساسية لليونايتد شهدت ظهور الوافد الجديد نصير مزراوي، كما هو الحال مع فولهام، الذي بدأ بإيميل سميث روي.