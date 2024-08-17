2024-08-17 00:20:03 - المصدر: واع

متابعة - واعانتظر مانشستر يونايتد حتى الأمتار الأخيرة من مباراته أمام فولهام، الجمعة، لتحقيق فوز قاتل بهدف دون رد في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الوافد الجديد، الهولندي جوشوا زيركزي، في الدقيقة 87، ليحتل المان يونايتد صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 3 نقاط، فيما تذيل فولهام الجدول بلا نقاط.التشكيلة الأساسية لليونايتد شهدت ظهور الوافد الجديد نصير مزراوي، كما هو الحال مع فولهام، الذي بدأ بإيميل سميث روي.