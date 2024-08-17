اتحاد الاذاعات العربية: مؤتمر الاعلام العربي في دورته الرابعة ستستضيفه شبكة الاعلام العراقي

2024-08-17 00:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد المدير العام لاتحاد اذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، أن مؤتمر الاعلام العربي في دورته الرابعة ستستضيفه شبكة الاعلام العراقي.وقال المدير العام للاتحاد، أن "مؤتمر الاعلام العربي في دورته الرابعة سينتظم في العراق باستضافة كريمة من شبكة الاعلام العراقي"وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال استقباله رئيس شبكة الاعلام العراقي كريم حمادي، تقديم الدعم لشبكة الإعلام العراقي لاستضافة مؤتمر الإعلام العربي بدورته الرابعة، المقرر عقده في العاصمة بغداد في شهر نيسان المقبل، برعاية اتحاد إذاعات الدول العربية التابع إلى جامعة الدول العربية.