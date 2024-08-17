الفشل الكلوي خارج السيطرة.. أكثر من 500 عملية غسل أسبوعيا في ديالى

2024-08-17 00:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

في حالة تنذر بكارثة صحية، سجلت مراكز غسيل الكلى الرئيسية في ديالى زخماً بأعداد المرضى المصابين بالفشل الكلوي، حيث وصل العدد الى اجراء أكثر من 500 عملية غسل اسبوعياً، في وقت فشلت فيه الجهات الحكومية بمعرفة اسباب الانتشار.

ويقول مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حالات الاصابة بالفشل الكلوي مرتفعة في ديالى ولدينا عدة مراكز رئيسية لإجراء غسيل الكلى تصل الى 500 عملية غسيل اسبوعيا وربما تزداد في بعض الاحيان".

واكد "وجود سيارات اسعاف مخصصة لنقل المصابين من منازلهم الى المركز لإجراء غسيل الكلى واعادتهم مجانا في بعقوبة ونسعى الى توفير كل العلاجات المناسبة لكن غسيل الكلى يبقى علاج مؤقت بانتظار تامين متبرع لإجراء عملية زرع الكلى باعتباره الحل الامثل".

محمد هادي شاب عمره 28 اصيب قبل عام بفشل كلوي بشكل مفاجئ وهو أنهى للتو غسيل الكلى يقول لـ"بغداد اليوم"، إن "حياته تحولت لجحيم فقد تغير كل شيء 180 لدرجة اضطر لفسخ خطوبته وترك عمله بانتظار تامين مبلغ العملية الذي يصل الى 70 مليون دينار على الاقل إذا لم يتوفر متبرع".

واضاف انه "لا يعرف اسباب الفشل الكلوي رغم انه في ريعان شبابه لكن رأى العديد من المرضى يموتون بين شهر واخر بسبب تفاقم حالاتهم الصحية خاصة كبار السن".

عضو مجلس ديالى اوس المهداوي أشار في حديثه لـ"بغداد اليوم"، الى انه "لا توجد احصائية محددة تظهر عدد المصابين بالفشل الكلوي في المحافظة لأن بعضهم يعالج في محافظات اخرى والبعض اضطر للسفر لإجراء عمليات لكن بشكل عام معدل الاصابات مرتفع ومثير للقلق".

واضاف ان "المجلس يسعى مع دائرة صحة ديالى لمعرفة اسباب ازدياد الاصابات وهل النسبة الحالية طبيعية".

ويورد إحصاء أجرته وزارة الصحة العراقية عام 2022 أن البلاد تحتضن نحو مليون مصاب، ويشير إلى أن المستشفيات المتخصصة بأمراض الكلى تحتاج إلى استحداث مراكز جديدة للعلاج، وسدّ العجز الحاصل فيها مقارنة بعدد المصابين الكبير، وتوفير العلاجات اللازمة للسيطرة على تلك الحالات".