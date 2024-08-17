مجموعة متوازنة للقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

2024-08-17 02:30:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الأولى بطولة أبطال آسيا بالنسخة الجديدة، بعد إجراء القرعة التي سحبت في مقر الاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقرر الآسيوي تحديد مباراة الجولة الأولى للبطولة، والتي سيواجه فيها فريق القوة الجوية العراقي، فريق التين اسير التركمانستاني في الثامن عشر من الشهر المقبل على ملعب المدينة الدولي.

ووضعت القرعة، "الصقور" في المجموعة الثانية إلى جانب أندية التعاون السعودي والخالدية البحريني والتين أسير التركمانستاني.