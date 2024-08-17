توجيه من السوداني لحسم إكمال المدارس في العراق

2024-08-17 14:35:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم السبت، أمانة بغداد والدوائر الخدمية في محافظات العراق، بحسم كل متعلقات إكمال مشاريع الأبنية المدرسية.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، الاجتماع الثاني للجنة العليا لبناء المدارس النموذجية، حيث جرت متابعة واستعراض مراحل التنفيذ والإنجاز، ضمن موقف شامل للأبنية المدرسية في كل المحافظات، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واطلع السوداني، على المنجز من الأبنية المدرسية التي بلغ عددها 437 مبنىً مدرسياً منذ مطلع العام الحالي، من أصل العدد الكلي للمشروع الذي يشتمل على بناء 1000 مدرسة في مختلف المحافظات، في حين سيجري استكمال العدد المتبقي خلال الأشهر المتبقية من هذه السنة.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة قطعت أشواطاً مهمة في ملف التربية، سواء على مستوى تهيئة الملاكات، أو توفير التأثيث والمستلزمات الدراسية، أو توفير البنى التحتية والأبنية المدرسية، والعمل يجري بالتوازي على هذا الملف، عبر مشاريع صندوق العراق للتنمية، أو مشروع المدارس الصينية، أو مشروع رقم واحد للأبنية المدرسية.

ووجه السوداني، بإزالة العقبات الإدارية والإجرائية لإتمام مشاريع الأبنية المدرسية، وأن تقوم أمانة بغداد والمحافظات كافة، بحسم كل المتعلقات مع تشغيل المدارس الجديدة، سواء ما يتعلق بالطرق الواصلة لها، أو إمدادات المياه والكهرباء.

كما وجه رئيس الوزراء العراقي، بأن يجري عقد اجتماع اللجنة خلال شهر تشرين الثاني المقبل؛ لمراجعة ما تم إنجازه في هذا الملف الخدمي الأساسي، وفقاً للبيان.