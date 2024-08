ذي قار: مدينة أور السياحية تشهد تقدما ملحوظا

2024-08-17 14:42:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أكد نائب محافظ ذي قار، ماجد العتابي، أن مدينة أور السياحية تشهد تقدمًا ملحوظًا بوتيرة عالية، بفضل المتابعة المباشرة من الحكومة المركزية في بغداد وصندوق إعمار ذي قار، حيث وصلت نسب الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة. وأشار العتابي في حديثه لبرنامج “الناصرية بودكاست” إلى أن مستشار رئيس الوزراء...

