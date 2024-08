2024-08-17 14:42:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أكد عميد كلية الزراعة، مهدي الزركاني، في حديث لإذاعة الناصرية المحلية، أن تحسين الواقع الزراعي في ظل شح المياه يتطلب جهودا متضافرة من مديرية الزراعة وكوادر الكلية. وأشار إلى أن استخدام تقنيات الري الحديثة بدلاً من الري التقليدي يعد أمرًا ضروريًا لمنع تزايد ملوحة الأراضي الزراعية، حيث تم...

The post التغيرات المناخية وتراجع مناسيب المياه: تحديات جديدة تواجه الزراعة في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.