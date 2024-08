2024-08-17 15:00:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدى نقلت شبكة CNN، عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تراقب من كثب توغل القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية، بمقاطعة كورسك، مدعومة جزئياً بأسلحة ومعدات قدمتها الولايات المتحدة. ووفقًا للمسؤولين، فإن الهجوم الأوكراني يسير وفقا للسياسة الأمريكية، لكنه "ليس كما كان في أذهان" صناع القرار في واشنطن. ونقلت الشبكة عن المسؤولين أن أوكرانيا […]

The post مسؤولون أمريكيون: توغل أوكرانيا في كورسك يسير وفق سياسة واشنطن appeared first on جريدة المدى.