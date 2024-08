الحبس بحق مدير شـركة أهلية استلم 20 مليار دينار عبر التزوير

2024-08-17 15:00:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدىأفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس بحقّ مُدير مُفوَّض لشركةٍ أهليَّةٍ قدَّم خطابات ضمانٍ مُزوَّرة، واستلم سلفة تشغيليَّة مقدارها (20,000,000,000) عشرون مليار دينار في مُحافظة نينوى. وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، بحسب بيان تلقته (المدى)، إلى "إصدار محكمة جنح الموصل في رئاسة محكمة استئناف نينوى قرار حكم […]

